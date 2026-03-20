Johannes Hosflot Klaebo im Rennen über 10 km klassisch beim Langlauf-Weltcup in Lake Placid.
Wintersport - Saison 2025/26
Neues Video
ZDF

Wintersport - Saison 2025/26 - Klaebo führt norwegisches Quintett an

Wintersport - Saison 2025/26
Klaebo führt norwegisches Quintett an
Abspielen
Neues Video
ZDF
Wintersport - Saison 2025/26
Klaebo führt norwegisches Quintett an
  • 20.03.2026

Beim Skilanglauf-Weltcup in Lake Placid hat Dominator Johannes Hoesflot Klaebo einen weiteren Sieg gefeiert. Nur seine norwegischen Landsmänner konnten mithalten.

Abspielen
Wintersport - Saison 2025/26
Klaebo führt norwegisches Quintett an

Beim Skilanglauf-Weltcup in Lake Placid hat Dominator Johannes Hoesflot Klaebo einen weiteren Sieg gefeiert. Nur seine norwegischen Landsmänner konnten mithalten.

Abspielen