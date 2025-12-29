Coletta Rydzek hat unterdessen mit ihrem besten 10-km-Ergebnis einen Podestplatz in der Gesamtwertung verteidigt. Die 28-Jährige lief im klassischen Stil auf den starken 15. Platz. Den Tagessieg holte Norwegens Astrid Öyre Slind, die sich vor Teresa Stadlober (Österreich) und Jessie Diggins (USA) durchsetzte. Diggins übernahm damit die Führung in der Tour-Wertung, Rydzek (+ 45 Sekunden) ist Dritte.

Bei den Männern baute Norwegens Langlaufstar Johannes Hösflot Kläbo seine Gesamtführung aus. Der 29-Jährige wurde über 10 km Zweiter und musste sich nur seinem Landsmann Mattis Stenshagen geschlagen heben, der überraschend seinen ersten Weltcupsieg feierte. Emil Iversen machte mit Platz drei Norwegens vierten Dreifachsieg perfekt.