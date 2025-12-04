Neues Video
ZDF
Wintersport - Saison 2025/26 - Wie sich die Skisprung-Anzüge verändert haben
Wintersport - Saison 2025/26
Wie sich die Skisprung-Anzüge verändert haben
Neues Video
ZDF
Wintersport - Saison 2025/26
Wie sich die Skisprung-Anzüge verändert haben
- 04.12.2025
Nach dem Anzugsskandal des norwegische Skisprung-Teams bei der letzten WM hat die FIS die Regeln verschärft. Die neuen Vorschriften im Überblick.
Wintersport - Saison 2025/26
Wie sich die Skisprung-Anzüge verändert haben
- Neues Video
- Sport
- Kurzfassung
- informativ
- 04.12.2025
- ZDF
Nach dem Anzugsskandal des norwegische Skisprung-Teams bei der letzten WM hat die FIS die Regeln verschärft. Die neuen Vorschriften im Überblick.