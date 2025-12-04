Grafik Skispringen Anzüge neue Regeln
Wintersport - Saison 2025/26 - Wie sich die Skisprung-Anzüge verändert haben

Wie sich die Skisprung-Anzüge verändert haben
Wie sich die Skisprung-Anzüge verändert haben
  • 04.12.2025

Nach dem Anzugsskandal des norwegische Skisprung-Teams bei der letzten WM hat die FIS die Regeln verschärft. Die neuen Vorschriften im Überblick.

