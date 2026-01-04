Nach der Disqualifikation des Slowenen Timi Zajc wegen seines nicht regel-konformen Anzugs und des Polen Pawel Wasek nach dem Fund von verbotenem Wachs auf den Sprungski, ist die Materialkontrolle bei der Vierschanzentournee einmal mehr in den Fokus gerückt.

ZDF-Skisprung-Experte Severin Freund hat dazu den ersten hauptamtlichen FIS-Materialkontrolleur Mathias Hafele im Kontroll-Container besucht. Hafele, der nach den Disqualifikationen unter Erklärungsdruck stand, weiß aber um die Rückendeckung, die er von allen Seiten hat. Es mache keinen Spaß, Sportler zu disqualifizieren, so Hafele. Aber: "Jeder kennt das Reglement, jeder weiß, wo die Toleranzen aufhören."

Kontrollen auf dem richtigen Weg

Für die Zukunft habe er einen Plan, so Hafele, wo man noch Dinge ändern kann. Und das will er auch mit den Teams absprechen, da diese mit den Vorgaben arbeiten müssten. Auf der To-Do-Liste stehe das Gewicht und die Skilängen-Tabelle. Auch das Anzugmaterial sei ein Langzeitprojekt, für das es nun eine Projektgruppe gäbe.

Severin Freund zieht nach dem Besuch als Fazit: "Die Disqualifikationen sind ein positives Zeichen, wenn es einen Grund dafür gab." Und den hätte es gegeben.