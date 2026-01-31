Die deutschen Skispringerinnen Agnes Reisch und Selina Freitag klatschen sich beim FIS Ski Jumping World Cup 2025-26 in Willingen die Hände ab
Wintersport - Saison 2025/26
Wintersport - Saison 2025/26 - DSV-Springerinnen sind bereit für Olympia

Wintersport - Saison 2025/26
DSV-Springerinnen sind bereit für Olympia
Wintersport - Saison 2025/26
DSV-Springerinnen sind bereit für Olympia
  31.01.2026

Vier deutsche Skispringerinnen werden bei den Olympischen Spielen an den Start gehen. Bundestrainer Heinz Kuttin ist optimistisch, dass sie Medaillen mit nach Hause bringen werden.

Wintersport - Saison 2025/26
DSV-Springerinnen sind bereit für Olympia

