DSV-Springerinnen sind bereit für Olympia

- 31.01.2026
Vier deutsche Skispringerinnen werden bei den Olympischen Spielen an den Start gehen. Bundestrainer Heinz Kuttin ist optimistisch, dass sie Medaillen mit nach Hause bringen werden.
