Nika Prevc
Wintersport - Saison 2025/26
Prevc holt vorzeitig Gesamtweltcup - Freitag 6.
  • 05.03.2026

Auf der Großschanze im finnischen Lahti siegt Skisprung-Dominatorin Nika Prevc und sichert sich vorzeitig den Gesamtweltcup. Selina Freitag wird Sechste und beste Deutsche.

