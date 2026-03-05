ZDF
Wintersport - Saison 2025/26
Prevc holt vorzeitig Gesamtweltcup - Freitag 6.
- 05.03.2026
Auf der Großschanze im finnischen Lahti siegt Skisprung-Dominatorin Nika Prevc und sichert sich vorzeitig den Gesamtweltcup. Selina Freitag wird Sechste und beste Deutsche.
- 05.03.2026
