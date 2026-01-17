Neues Video
Wintersport - Saison 2025/26 - Reisch Fünfte in China, Prevc siegt weiter
Wintersport - Saison 2025/26
Reisch Fünfte in China, Prevc siegt weiter
Skispringerin Nika Prevc feiert beim Weltcup in Zhangjiakou/China den sechsten Sieg in Serie. Beste Deutsche wird Agnes Reisch als Fünfte. Zusammenfassung von Eike Papsdorf.
