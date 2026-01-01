Der slowenische Skispringer Domen Prevc befindet sich im Flug nach seinem Absprung beri der 74. Internationale Vierschanzentournee in Garmisch-Partenkirchen
Wintersport - Saison 2025/26
Prevc gewinnt Neujahrsspringen, DSV-Duo stark

Prevc gewinnt Neujahrsspringen, DSV-Duo stark
  01.01.2026

Domen Prevc dominiert auch das zweite Tourneespringen und siegt mit großem Vorsprung. Felix Hoffmann und Philipp Raimund überzeugen in Garmisch-Partenkirchen ein weiteres Mal.

Domen Prevc dominiert auch das zweite Tourneespringen und siegt mit großem Vorsprung. Felix Hoffmann und Philipp Raimund überzeugen in Garmisch-Partenkirchen ein weiteres Mal.

