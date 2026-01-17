Der slowenische Skispringer Domen Prevc befindet sich im Absprung beim FIS Ski Jumping World Cup in Sapporo
Wintersport - Saison 2025/26
Neues Video
ZDF

Wintersport - Saison 2025/26 - Wieder kein Vorbeikommen an Domen Prevc

Wintersport - Saison 2025/26
Wieder kein Vorbeikommen an Domen Prevc
Abspielen
Neues Video
ZDF
Wintersport - Saison 2025/26
Wieder kein Vorbeikommen an Domen Prevc
  • 17.01.2026

Domen Prevc ist auch in Sapporo nicht zu schlagen. Beim Weltcup von der Großschanze siegt er wieder deutlich vor zwei Japanern. Das Springen in der Zusammenfassung.

Abspielen
Wintersport - Saison 2025/26
Wieder kein Vorbeikommen an Domen Prevc

Domen Prevc ist auch in Sapporo nicht zu schlagen. Beim Weltcup von der Großschanze siegt er wieder deutlich vor zwei Japanern. Das Springen in der Zusammenfassung.

Abspielen