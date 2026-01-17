Neues Video
Wintersport - Saison 2025/26 - Wieder kein Vorbeikommen an Domen Prevc
Wintersport - Saison 2025/26
Wieder kein Vorbeikommen an Domen Prevc
- 17.01.2026
Domen Prevc ist auch in Sapporo nicht zu schlagen. Beim Weltcup von der Großschanze siegt er wieder deutlich vor zwei Japanern. Das Springen in der Zusammenfassung.
