Skispringer Philipp Raimund beim Weltcupspringen in Lillehammer
Wintersport - Saison 2025/26
Wintersport - Saison 2025/26 - ÖSV-Trio vorne, zwei DSV-Adler in Top Ten

ÖSV-Trio vorne, zwei DSV-Adler in Top Ten
  • 22.11.2025

Der erste Einzelwettkampf der Skisprung-Saison ist in Lillehammer in österreichischer Hand. Mit Philipp Raimund und Felix Hoffmann landen zwei DSV-Adler in den Top Ten.

