Wintersport - Saison 2025/26 - ÖSV-Trio vorne, zwei DSV-Adler in Top Ten
ÖSV-Trio vorne, zwei DSV-Adler in Top Ten
- 22.11.2025
Der erste Einzelwettkampf der Skisprung-Saison ist in Lillehammer in österreichischer Hand. Mit Philipp Raimund und Felix Hoffmann landen zwei DSV-Adler in den Top Ten.
- 22.11.2025
