Blick auf das Skisprungstadion für die Winterspiele Mailand–Cortina 2026 in Predazzo, Italien, am Freitag, 17. Januar 2025.
Wintersport - Saison 2025/26
Wintersport - Saison 2025/26 - Kritik an den Olympiaschanzen in Italien

Kritik an den Olympiaschanzen in Italien
  • 04.12.2025

In Predazzo sollen 2026 die olympischen Skisprung-Wettbewerbe stattfinden. Doch nach mehreren Verletzungen bei Tests wird die Kritik immer lauter.

