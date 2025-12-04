Neues Video
Kritik an den Olympiaschanzen in Italien
In Predazzo sollen 2026 die olympischen Skisprung-Wettbewerbe stattfinden. Doch nach mehreren Verletzungen bei Tests wird die Kritik immer lauter.
