Neues Video
ZDF
Wintersport - Saison 2025/26 - Geiger im Aufwind, Prevc dominiert
Wintersport - Saison 2025/26
Geiger im Aufwind, Prevc dominiert
Neues Video
ZDF
Wintersport - Saison 2025/26
Geiger im Aufwind, Prevc dominiert
- 18.01.2026
Geiger schafft in Sapporo mit Platz 14 die halbe Olympia-Norm: zu spät, um sich zu qualifizieren. Den Sieg sichert sich Dominator Domen Prevc. Die Zusammenfassung mit Stefan Bier.
Wintersport - Saison 2025/26
Geiger im Aufwind, Prevc dominiert
- Neues Video
- Sport
- Kurzfassung
- herausfordernd
- 18.01.2026
- ZDF
Geiger schafft in Sapporo mit Platz 14 die halbe Olympia-Norm: zu spät, um sich zu qualifizieren. Den Sieg sichert sich Dominator Domen Prevc. Die Zusammenfassung mit Stefan Bier.