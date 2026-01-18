Karl Geiger beim FIS Ski Jumping World Cup in Sapporo am 18.01.2026 in Sapporo.
Wintersport - Saison 2025/26
Wintersport - Saison 2025/26 - Geiger im Aufwind, Prevc dominiert

  • 18.01.2026

Geiger schafft in Sapporo mit Platz 14 die halbe Olympia-Norm: zu spät, um sich zu qualifizieren. Den Sieg sichert sich Dominator Domen Prevc. Die Zusammenfassung mit Stefan Bier.

