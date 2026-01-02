Skispringen: Bundestrainer Stefan Horngacher.
Wintersport - Saison 2025/26
Wintersport - Saison 2025/26 - Horngacher: "Müssen es sukzessive aufbauen"

Wintersport - Saison 2025/26
Horngacher: "Müssen es sukzessive aufbauen"
Wintersport - Saison 2025/26
Horngacher: "Müssen es sukzessive aufbauen"
  02.01.2026

Skisprung-Bundestrainer Stefan Horngacher zieht ein Zwischenfazit der Vierschanzentournee. Mit Blick auf Olympia und die Skiflug-WM wartet noch jede Menge Arbeit.

Wintersport - Saison 2025/26
Horngacher: "Müssen es sukzessive aufbauen"

Skisprung-Bundestrainer Stefan Horngacher zieht ein Zwischenfazit der Vierschanzentournee. Mit Blick auf Olympia und die Skiflug-WM wartet noch jede Menge Arbeit.

