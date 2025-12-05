Neues Video
Wintersport - Saison 2025/26 - Tournee der Frauen: Keine halbe Sachen mehr
Wintersport - Saison 2025/26
Tournee der Frauen: Keine halbe Sachen mehr
Wintersport - Saison 2025/26
Tournee der Frauen: Keine halbe Sachen mehr
- 05.12.2025
Noch ist es nicht ganz sicher, aber eine mündliche Zusage gibt es schon für die Vierschanzentournee der Frauen. Die Athletinnen freuen sich definitiv auf "coole Wettkämpfe".
Tournee der Frauen: Keine halbe Sachen mehr
- 05.12.2025
