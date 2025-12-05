Wintersport - Saison 2025/26

Tournee der Frauen: Keine halbe Sachen mehr

05.12.2025

Noch ist es nicht ganz sicher, aber eine mündliche Zusage gibt es schon für die Vierschanzentournee der Frauen. Die Athletinnen freuen sich definitiv auf "coole Wettkämpfe".