Skispringen Two Nights Tour: Eva Pinkelnig aus Österreich in Aktion
Tournee der Frauen: Keine halbe Sachen mehr
Tournee der Frauen: Keine halbe Sachen mehr
  • 05.12.2025

Noch ist es nicht ganz sicher, aber eine mündliche Zusage gibt es schon für die Vierschanzentournee der Frauen. Die Athletinnen freuen sich definitiv auf "coole Wettkämpfe".

Tournee der Frauen: Keine halbe Sachen mehr

