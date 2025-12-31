Die Vierschanzentournee soll auch für die Skispringerinnen kommen
Wintersport - Saison 2025/26
Vierschanzentournee für Frauen rückt näher

Vierschanzentournee für Frauen rückt näher
  • 31.12.2025

Die Vorfreude bei den Skispringerinnen wächst: Schon in der kommenden Saison wird es wohl die Vierschanzentournee auch für Frauen geben.

