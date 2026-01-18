Hofmeister erneut auf dem Podium

Deutschlands Top-Snowboarderin Ramona Hofmeister präsentiert sich wenige Wochen vor den Olympischen Winterspielen weiter in Form. Nach ihrem Sieg am Samstag wurde Hofmeister am Sonntag in Bansko/Bulgarien Dritte im Parallel-Riesenslalom. Ein Fehler im Halbfinale machte die Hoffnungen auf den dritten Erfolg im vierten Rennen bei ihrem Comeback nach dreieinhalbmonatiger Verletzungspause zunichte.

"Ein Patzer das ganze Wochenende: Damit kann ich leben", sagte Hofmeister: "Alles in allem bin ich so zufrieden und happy, dass ich wieder ganz vorne mitfahren kann. Mein Fuß macht auch alles mit. Mehr geht nicht."

Bei den Männern ließ Yannik Angenend die Chance auf einen Podiumsplatz liegen. Wie am Vortag verlor der 25-Jährige das kleine Finale und wurde Vierter. Angenends bestes Ergebnis war zuvor ein zwölfter Rang.