ZDF
Wintersport - Saison 2025/26 - Snowboard Slopestyle am 21. März
Wintersport - Saison 2025/26
Snowboard Slopestyle am 21. März
ZDF
Wintersport - Saison 2025/26
Snowboard Slopestyle am 21. März
- 21.03.2026
Der Snowboard-Weltcup macht Station im österreichischen Flachau mit der Disziplin Slopestyle. Die Entscheidungen bei den Männern und Frauen in der Zusammenfassung.
Wintersport - Saison 2025/26
Snowboard Slopestyle am 21. März
- Sport
- Kurzfassung
- herausfordernd
- 21.03.2026
- ZDF
Der Snowboard-Weltcup macht Station im österreichischen Flachau mit der Disziplin Slopestyle. Die Entscheidungen bei den Männern und Frauen in der Zusammenfassung.