Snowboarder Noah Vicktor beim Slopestyle-Weltcup in Flachau
Wintersport - Saison 2025/26
ZDF

Wintersport - Saison 2025/26 - Snowboard Slopestyle am 21. März

Wintersport - Saison 2025/26
Snowboard Slopestyle am 21. März
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Wintersport - Saison 2025/26
Snowboard Slopestyle am 21. März
  • 21.03.2026

Der Snowboard-Weltcup macht Station im österreichischen Flachau mit der Disziplin Slopestyle. Die Entscheidungen bei den Männern und Frauen in der Zusammenfassung.

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Wintersport - Saison 2025/26
Snowboard Slopestyle am 21. März

Der Snowboard-Weltcup macht Station im österreichischen Flachau mit der Disziplin Slopestyle. Die Entscheidungen bei den Männern und Frauen in der Zusammenfassung.

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