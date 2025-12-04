Live
ZDF
Wintersport - Saison 2025/26 - Skispringen der Frauen am 4. Dezember
Wintersport - Saison 2025/26
Skispringen der Frauen am 4. Dezember
Live
ZDF
Wintersport - Saison 2025/26
Skispringen der Frauen am 4. Dezember
Der 1. und 2. Durchgang beim Skisprung-Weltcup der Frauen im polnischen Wisla live im Stream.
Wintersport - Saison 2025/26
Skispringen der Frauen am 4. Dezember
- Sport
- Kurzfassung
- herausfordernd
- 04.12.2025
- ZDF
Der 1. und 2. Durchgang beim Skisprung-Weltcup der Frauen im polnischen Wisla live im Stream.
Übertragung aus Wisla/Polen
Reporterin: Eike Papsdorf
Moderation: Lena Kesting
Experte: Severin Freund
Alpiner Ski-Weltcup bei sportstudio.de: Abfahrt Männer aus Beaver Creek/USA mit Kommentator Fabian Meseberg ab 19:00 Uhr im Livestream
Ähnliche Inhalte entdecken