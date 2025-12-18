Sportstudio: Biathlon
Live
Biathlon: Sprint Frauen am 18. Dezember

Biathlon: Sprint Frauen am 18. Dezember
Biathlon: Sprint Frauen am 18. Dezember

Der 7,5-km-Sprint der Biathletinnen beim Weltcup in Le Grand Bornand/Frankreich live im Stream.

Biathlon: Sprint Frauen am 18. Dezember

Der 7,5-km-Sprint der Biathletinnen beim Weltcup in Le Grand Bornand/Frankreich live im Stream.

Übertragung aus Le Grand Bornand/Frankreich
Kommentator: Volker Grube
Moderation: Alexander Ruda
Experte: Sven Fischer

