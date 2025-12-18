Live
Wintersport - Saison 2025/26 - Biathlon: Sprint Frauen am 18. Dezember
Biathlon: Sprint Frauen am 18. Dezember
Biathlon: Sprint Frauen am 18. Dezember
Der 7,5-km-Sprint der Biathletinnen beim Weltcup in Le Grand Bornand/Frankreich live im Stream.
Biathlon: Sprint Frauen am 18. Dezember
- 18.12.2025
Der 7,5-km-Sprint der Biathletinnen beim Weltcup in Le Grand Bornand/Frankreich live im Stream.
Übertragung aus Le Grand Bornand/Frankreich
Kommentator: Volker Grube
Moderation: Alexander Ruda
Experte: Sven Fischer
