Wintersport - Saison 2025/26 - Biathlon: Einzel der Frauen am 2. Dezember
Wintersport - Saison 2025/26
Biathlon: Einzel der Frauen am 2. Dezember
Das 15-km-Einzelrennen der Biathletinnen im schwedischen Östersund live im Stream.
Das 15-km-Einzelrennen der Biathletinnen im schwedischen Östersund live im Stream.
Übertragung aus Östersund/Schweden
Kommentator: Volker Grube
Co-Kommentator: Sven Fischer
Moderation: Alexander Ruda
Expertin: Denise Herrmann-Wick
