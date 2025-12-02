Anna Weidel aus Deutschland steht auf der Schießbahn während des 15-km-Einzelwettbewerbs der Frauen beim IBU Biathlon World Cup in Oestersund, Schweden
Das 15-km-Einzelrennen der Biathletinnen im schwedischen Östersund live im Stream.

Übertragung aus Östersund/Schweden
Kommentator: Volker Grube
Co-Kommentator: Sven Fischer
Moderation: Alexander Ruda
Expertin: Denise Herrmann-Wick

