Sportstudio: Biathlon
Wintersport - Saison 2025/26
Live
ZDF

Wintersport - Saison 2025/26 - Biathlon: Einzel der Männer in Östersund

Wintersport - Saison 2025/26
Biathlon: Einzel der Männer in Östersund
Abspielen
Live
ZDF
Wintersport - Saison 2025/26
Biathlon: Einzel der Männer in Östersund

Das 20-Kilometer-Einzelrennen der Biathleten beim Weltcup in Östersund/Schweden live im Stream.

Abspielen
Wintersport - Saison 2025/26
Biathlon: Einzel der Männer in Östersund

Das 20-Kilometer-Einzelrennen der Biathleten beim Weltcup in Östersund/Schweden live im Stream.

Abspielen

Übertragung aus Östersund/Schweden
Kommentator: Volker Grube
Co-Kommentator: Sven Fischer
Moderation: Alexander Ruda
Expertin: Denise Herrmann-Wick

Ähnliche Inhalte entdecken
SportKurzfassungherausforderndWintersport - Saison 2025/26