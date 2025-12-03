Live
Biathlon: Einzel der Männer in Östersund
Das 20-Kilometer-Einzelrennen der Biathleten beim Weltcup in Östersund/Schweden live im Stream.
- 03.12.2025
Das 20-Kilometer-Einzelrennen der Biathleten beim Weltcup in Östersund/Schweden live im Stream.
Übertragung aus Östersund/Schweden
Kommentator: Volker Grube
Co-Kommentator: Sven Fischer
Moderation: Alexander Ruda
Expertin: Denise Herrmann-Wick
