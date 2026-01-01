Wintersport - Saison 2025/26 - Wintersport am 1. Januar 2026
sportstudio live Wintersport mit Vierschanzentournee und Two Nights Tour der Skispringerinnen.
- Sport
- Kurzfassung
- herausfordernd
- 01.01.2026
- ZDF
sportstudio live Wintersport mit Vierschanzentournee und Two Nights Tour der Skispringerinnen.
Vierschanzentournee
Weltcup Skispringen Mä., 1. DG
Übertragung aus
Garmisch-Partenkirchen
Kommentator: Stefan Bier
Moderation: Lena Kesting
Experte: Severin Freund
ca. 15:05 Uhr
Vierschanzentournee
Weltcup Skispringen Mä., 2. DG
Übertragung aus
Garmisch-Partenkirchen
Kommentator: Stefan Bier
Moderation: Lena Kesting
Experte: Severin Freund
ca. 16:05 Uhr
Weltcup Skispringen
Frauen, 1. Durchgang
Übertragung aus
Oberstdorf
Kommentatorin: Eike Papsdorf
Moderation: Amelie Stiefvatter
ca. 17:05 Uhr
Weltcup Skispringen
Frauen, 2. Durchgang
Übertragung aus
Oberstdorf
Kommentatorin: Eike Papsdorf
Moderation: Amelie Stiefvatter
Tour de Ski bei sportstudio.de: Langlauf, 20 km Verfolgung Männer aus Toblach/Italien mit Kommentator Heiko Klasen ab 10.30 Uhr im Livestream
Tour de Ski bei sportstudio.de: Langlauf, 20 km Verfolgung Frauen aus Toblach/Italien mit Kommentator Heiko Klasen ab 12.30 Uhr im Livestream