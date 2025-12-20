Wintersport - Saison 2025/26 - Wintersport am 20. Dezember 2025
sportstudio live mit den Weltcups in Bob und Rodeln, Ski Alpin, Biathlon, Skispringen, Nordische Kombination, Langlauf.
- Sport
- Kurzfassung
- herausfordernd
- 20.12.2025
- ZDF
Rodel-Weltcup
Einsitzer Frauen u. Doppelsitzer
Zusammenfassung aus
Lake Placid/USA
Kommentator: Norbert Galeske
ca. 10:15 Uhr
Eishockey: DEL, 29. Spieltag
Spiel von Freitagabend
Zusammenfassung
Kommentator: Konstantin Klostermann
ca. 10:25 Uhr
Alpiner Ski-Weltcup
Abfahrt Frauen
Übertragung aus
Val d'Isère/Frankreich
Kommentator: Julius Hilfenhaus
ca. 11:25 Uhr
Bob-Weltcup
Monobob Frauen
Zusammenfassung aus
Sigulda/Lettland
Kommentator: Felix Tusche
ca. 11:40 Uhr
Alpiner Ski-Weltcup
Abfahrt Männer
Übertragung aus
Gröden/Italien
Kommentator: Fabian Meseberg
Moderation: Amelie Stiefvatter
Experte: Marco Büchel
ca. 12:15 Uhr
Biathlon-Weltcup
10 km Verfolgung Frauen
Übertragung aus
Le Grand Bornand/Frankreich
Kommentator: Volker Grube
Moderation: Alexander Ruda
Experte: Sven Fischer
ca. 13:00 Uhr
Weltcup Skispringen
Frauen, 1. Durchgang
Übertragung aus
Engelberg/Schweiz
Kommentatorin: Eike Papsdorf
Moderation: Florian Zschiedrich
Experte: Severin Freund
ca. 13:40 Uhr
Skicross-Weltcup
Frauen und Männer
Zusammenfassung aus
Innichen/Italien
Kommentator: Marc Windgassen
ca. 13:55 Uhr
Weltcup Skispringen
Frauen, 2. Durchgang
Übertragung aus
Engelberg/Schweiz
Kommentatorin: Eike Papsdorf
Moderation: Florian Zschiedrich
Experte: Severin Freund
ca. 14:35 Uhr
Biathlon-Weltcup
12,5 km Verfolgung Männer
Übertragung aus
Le Grand Bornand/Frankreich
Kommentator: Volker Grube
Moderation: Alexander Ruda
Experte: Sven Fischer
ca. 15:30 Uhr
Weltcup Nordische Kombination
5 km Langlauf Frauen
Übertragung aus
Ramsau/Österreich
Kommentatorin: Meili Scheidemann
ca. 15:50 Uhr
Weltcup Nordische Kombination
10 km Langlauf Männer
Zusammenfassung aus
Ramsau/Österreich
Kommentatorin: Meili Scheidemann
ca. 15:55 Uhr
Weltcup Skispringen
Männer, 1. Durchgang
Übertragung aus
Engelberg/Schweiz
Kommentator: Stefan Bier
Moderation: Florian Zschiedrich
Experte: Severin Freund
ca. 17:00 Uhr
Bob-Weltcup
Zweierbob Männer
Zusammenfassung aus
Sigulda/Lettland
Kommentator: Felix Tusche
ca. 17:10 Uhr
Weltcup Skispringen
Männer, 2. Durchgang
Übertragung aus
Engelberg/Schweiz
Kommentator: Stefan Bier
Moderation: Florian Zschiedrich
Experte: Severin Freund
ca. 17:55 Uhr
Snowboard-Weltcup
Parallelslalom Frauen und Männer
Zusammenfassung aus
Davos/Schweiz
Kommentator: Marc Windgassen