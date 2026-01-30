Sportstudio: Nordische Kombination
Wintersport - Saison 2025/26
Live
ZDF

Wintersport - Saison 2025/26 - Wintersport am 30. Januar

Wintersport - Saison 2025/26
Wintersport am 30. Januar
    Mit den Weltcups in Ski Alpin, der Nordischen Kombination, Skispringen und Ski Freestyle.

    Wintersport - Saison 2025/26
    Wintersport am 30. Januar
    • 30.01.2026
    • ZDF

    Mit den Weltcups in Ski Alpin, der Nordischen Kombination, Skispringen und Ski Freestyle.

    Weltcup Nordische Kombination
    Massenstart Frauen, Skispringen
    Zusammenfassung aus
    Seefeld/Österreich
    Kommentatorin: Meili Scheidemann

    ca. 15:30 Uhr
    Weltcup Nordische Kombination
    Massenstart Männer, Skispringen
    Übertragung aus
    Seefeld/Österreich
    Kommentatorin: Meili Scheidemann

    ca. 15:55 Uhr
    Weltcup Skispringen
    Mixed Team, 1. Durchgang
    Übertragung aus
    Willingen
    Kommentatorin: Eike Papsdorf
    Kommentator: Stefan Bier
    Moderation: Lena Kesting
    Experte: Severin Freund

    ca. 16:55 Uhr
    Weltcup Skispringen
    Mixed Team, 2. Durchgang
    Übertragung aus
    Willingen
    Kommentatorin: Eike Papsdorf
    Kommentator: Stefan Bier
    Moderation: Lena Kesting
    Experte: Severin Freund

    ca. 17:45 Uhr
    Freestyle-Weltcup
    Skicross Frauen und Männer
    Zusammenfassung aus
    Val di Fassa/Italien
    Kommentator: Marc Windgassen

