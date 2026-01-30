Wintersport am 30. Januar

Weltcup Nordische Kombination
Massenstart Frauen, Skispringen
Zusammenfassung aus
Seefeld/Österreich
Kommentatorin: Meili Scheidemann
ca. 15:30 Uhr
Weltcup Nordische Kombination
Massenstart Männer, Skispringen
Übertragung aus
Seefeld/Österreich
Kommentatorin: Meili Scheidemann
ca. 15:55 Uhr
Weltcup Skispringen
Mixed Team, 1. Durchgang
Übertragung aus
Willingen
Kommentatorin: Eike Papsdorf
Kommentator: Stefan Bier
Moderation: Lena Kesting
Experte: Severin Freund
ca. 16:55 Uhr
Weltcup Skispringen
Mixed Team, 2. Durchgang
Übertragung aus
Willingen
Kommentatorin: Eike Papsdorf
Kommentator: Stefan Bier
Moderation: Lena Kesting
Experte: Severin Freund
ca. 17:45 Uhr
Freestyle-Weltcup
Skicross Frauen und Männer
Zusammenfassung aus
Val di Fassa/Italien
Kommentator: Marc Windgassen
