Sportstudio: Biathlon
Wintersport - Saison 2025/26
Live
ZDF

Wintersport - Saison 2025/26 - Biathlon: 7,5 km Sprint Frauen am 5. Dezember

Wintersport - Saison 2025/26
Biathlon: 7,5 km Sprint Frauen am 5. Dezember
Abspielen
Live
ZDF
Wintersport - Saison 2025/26
Biathlon: 7,5 km Sprint Frauen am 5. Dezember

Das 7,5-km-Sprintrennen der Biathletinnen im schwedischen Östersund live im Stream.

Abspielen
Wintersport - Saison 2025/26
Biathlon: 7,5 km Sprint Frauen am 5. Dezember

Das 7,5-km-Sprintrennen der Biathletinnen im schwedischen Östersund live im Stream.

Abspielen

Übertragung aus Östersund/Schweden
Kommentator: Volker Grube
Co-Kommentator: Sven Fischer
Moderation: Alexander Ruda
Expertin: Denise Herrmann-Wick


Alpiner Ski-Weltcup bei sportstudio.de: Abfahrt Männer aus Beaver Creek/USA mit Kommentator Fabian Meseberg ab 19:00 Uhr im Livestream

Übertragung aus Östersund/Schweden
Kommentator: Volker Grube
Co-Kommentator: Sven Fischer
Moderation: Alexander Ruda
Expertin: Denise Herrmann-Wick

Weltcup Nordische Kombination bei sportstudio.de: 5 km Langlauf Frauen mit Kommentatorin Meili Scheidemann ab 14.15 Uhr im Livestream
Alpiner Ski-Weltcup bei sportstudio.de: Abfahrt Männer aus Beaver Creek/USA mit Kommentator Fabian Meseberg ab 19.15 Uhr im Livestream
Alpiner Ski-Weltcup bei sportstudio.de:
Super-G Männer mit Kommentator Fabian Meseberg ab 19.15 Uhr im Livestream

Ähnliche Inhalte entdecken
SportKurzfassungherausforderndWintersport - Saison 2025/26