Wintersport - Saison 2025/26 - Biathlon: 7,5 km Sprint Frauen am 5. Dezember
Das 7,5-km-Sprintrennen der Biathletinnen im schwedischen Östersund live im Stream.
- Sport
- Kurzfassung
- herausfordernd
- 05.12.2025
- ZDF
Das 7,5-km-Sprintrennen der Biathletinnen im schwedischen Östersund live im Stream.
Übertragung aus Östersund/Schweden
Kommentator: Volker Grube
Co-Kommentator: Sven Fischer
Moderation: Alexander Ruda
Expertin: Denise Herrmann-Wick
Alpiner Ski-Weltcup bei sportstudio.de: Abfahrt Männer aus Beaver Creek/USA mit Kommentator Fabian Meseberg ab 19:00 Uhr im Livestream
Übertragung aus Östersund/Schweden
Kommentator: Volker Grube
Co-Kommentator: Sven Fischer
Moderation: Alexander Ruda
Expertin: Denise Herrmann-Wick
Weltcup Nordische Kombination bei sportstudio.de: 5 km Langlauf Frauen mit Kommentatorin Meili Scheidemann ab 14.15 Uhr im Livestream
Alpiner Ski-Weltcup bei sportstudio.de: Abfahrt Männer aus Beaver Creek/USA mit Kommentator Fabian Meseberg ab 19.15 Uhr im Livestream
Alpiner Ski-Weltcup bei sportstudio.de:
Super-G Männer mit Kommentator Fabian Meseberg ab 19.15 Uhr im Livestream