Wintersport - Saison 2025/26 - Skispringen und Langlauf am 5. Dezember
sportstudio live mit dem Weltcup-Springen der Frauen in Wisla/Polen, dem Langlauf-Weltcup der Frauen und Männer und der Nordischen Kombination der Frauen in Trondheim/Norwegen.
- 05.12.2025
- ZDF
Weltcup Skispringen
Frauen, 1. Durchgang
Übertragung aus
Wisla/Polen
Kommentatorin: Eike Papsdorf
Moderation: Lena Kesting
Experte: Severin Freund
ca. 12:10 Uhr
Alpiner Ski-Weltcup
Abfahrt Männer
Zusammenfassung aus
Beaver Creek/USA
Kommentator: Fabian Meseberg
ca. 12:20 Uhr
Weltcup Skispringen
Frauen, 2. Durchgang
Übertragung aus
Wisla/Polen
Kommentatorin: Eike Papsdorf
Moderation: Lena Kesting
Experte: Severin Freund
ca. 13:10 Uhr
Langlauf-Weltcup
Sprint C Frauen und Männer
Übertragung aus
Trondheim/Norwegen
Kommentator: Heiko Klasen
ca. 13:50 Uhr
Weltcup Nordische Kombination
Skispringen Frauen
Zusammenfassung aus
Trondheim/Norwegen
Kommentatorin: Meili Scheidemann
ca. 13:55 Uhr
Grand Prix Finale Eiskunstlauf
Zusammenfassung aus
Nagoya/Japan
Kommentatorin: Sylvia Warnke
Weltcup Nordische Kombination bei sportstudio.de: 5 km Langlauf Frauen mit Kommentatorin Meili Scheidemann ab 14.15 Uhr im Livestream
Alpiner Ski-Weltcup bei sportstudio.de: Super-G der Männer aus Beaver Creek/USA mit Kommentator Fabian Meseberg ab 19.15 Uhr im Livestream