Wintersport - Saison 2025/26 - Selina Freitag überzeugt in Quali mit Platz vier
Selina Freitag überzeugt in Quali mit Platz vier
- 30.12.2025
Selina Freitag sprang in der Qualifikation zum ersten Springen der Two Nights Tour in Garmisch-Partenkirchen auf Platz vier. Die Quali gewann die Japanerin Nozomi Maruyama.
