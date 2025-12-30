Selina Freitag in Aktion im Finaldurchgang des Viessmann FIS Skisprung-Weltcups der Damen.
Wintersport - Saison 2025/26
Wintersport - Saison 2025/26 - Selina Freitag überzeugt in Quali mit Platz vier

Selina Freitag überzeugt in Quali mit Platz vier
  30.12.2025

Selina Freitag sprang in der Qualifikation zum ersten Springen der Two Nights Tour in Garmisch-Partenkirchen auf Platz vier. Die Quali gewann die Japanerin Nozomi Maruyama.

