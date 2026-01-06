Skispringen: Bundestrainer Stefan Horngacher.
Wintersport - Saison 2025/26
Wintersport - Saison 2025/26 - Horngacher: "Mit Konstanz am meisten zufrieden"

Horngacher: "Mit Konstanz am meisten zufrieden"
  • 06.01.2026

DSV-Bundestrainer Stefan Horngacher, Felix Hoffmann und Philipp Raimund ziehen im Interview mit Andreas Kürten Bilanz zur Vierschanzentournee.

DSV-Bundestrainer Stefan Horngacher, Felix Hoffmann und Philipp Raimund ziehen im Interview mit Andreas Kürten Bilanz zur Vierschanzentournee.

