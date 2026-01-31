Stimmen zum Weltcup in Crans-Montana
Wintersport - Saison 2025/26
  • 31.01.2026

Der alpine Weltcup in Crans-Montana wenige Wochen nach der Brandkatastrophe soll laut Veranstalter den Menschen positive Emotionen geben. Die Rennen sind aber auch WM-Generalprobe.

