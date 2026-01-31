Stimmen zum Weltcup in Crans-Montana

Neues Video
Wintersport - Saison 2025/26 - Stimmen zum Weltcup in Carns-Montana
Wintersport - Saison 2025/26
Stimmen zum Weltcup in Carns-Montana
- 31.01.2026
Der alpine Weltcup in Crans-Montana wenige Wochen nach der Brandkatastrophe soll laut Veranstalter den Menschen positive Emotionen geben. Die Rennen sind aber auch WM-Generalprobe.
