Laura Nolte und Deborah Levi laufen zusammen mit dem Zweier-Bob für einen Lauf an.
Nolte in eigener Liga unterwegs
Nolte in eigener Liga unterwegs
  • 14.12.2025

Drittes Rennen, dritter Saisonsieg für Bobpilotin Laura Nolte. Johannes Lochner triumphiert im Vierer. Emma Aicher hat Pech im Super-G.

Nolte in eigener Liga unterwegs

