Wintersport - Saison 2025/26 - Ski Alpin und Turn-WM
- 25.10.2025
Alpiner Weltcup-Auftakt in Sölden mit dem 2. Lauf im Riesenslalom der Frauen (13 Uhr) live im Stream. Außerdem: Turn-WM in Jakarta in der Zusammenfassung.
- 25.10.2025
Alpiner Ski-Weltcup
Riesenslalom Frauen, 1. Lauf
Zusammenfassung aus
Sölden/Österreich
Kommentator: Julius Hilfenhaus
Moderation: Amelie Stiefvatter
Experte: Marco Büchel
ca. 12:25 Uhr
Turn-WM
Gerätefinals
Zusammenfassung aus
Jakarta/Indonesien
Kommentator: Alexander Ruda
ca. 12:45 Uhr
Alpiner Ski-Weltcup
Riesenslalom Frauen, 2. Lauf
Übertragung aus
Sölden/Österreich
Kommentator: Julius Hilfenhaus
Moderation: Amelie Stiefvatter
Experte: Marco Büchel
Alpiner Ski-Weltcup bei sportstudio.de: Riesenslalom Frauen, 1. Lauf aus Sölden/Österreich mit Kommentator Julius Hilfenhaus ab 10.00 Uhr im Livestream
Bahnrad-WM bei sportstudio.de: u.a. Einzelverfolgung und 30 km Madison Frauen aus Santiago de Chile mit Kommentator Michael Krämer ab 22:30 Uhr im Livestream