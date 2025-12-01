Julia Taubitz bereitet sich auf das Rodeln vor und richtet ihren Helm und den Gesichtsschutz
Wintersport - Saison 2025/26
Taubitz: "Will Gesamtweltcup verteidigen"

Taubitz: "Will Gesamtweltcup verteidigen"
  • 01.12.2025

Rodlerin Julia Taubitz will in der neuen Saison wieder den Gesamtweltcup angreifen, sowie Olympisches Gold. Top-Konkurrentin Madeleine Egle aus Österreich fehlt gesperrt.

