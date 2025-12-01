ZDF
Wintersport - Saison 2025/26 - Taubitz: "Will Gesamtweltcup verteidigen"
Rodlerin Julia Taubitz will in der neuen Saison wieder den Gesamtweltcup angreifen, sowie Olympisches Gold. Top-Konkurrentin Madeleine Egle aus Österreich fehlt gesperrt.
