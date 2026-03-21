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Wintersport - Saison 2025/26 - Darum dominiert Norwegen den Wintersport
Wintersport - Saison 2025/26
Darum dominiert Norwegen den Wintersport
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Wintersport - Saison 2025/26
Darum dominiert Norwegen den Wintersport
- 21.03.2026
Seit Jahren dominiert Norwegen den Medaillenspiegel bei Olympischen Winterspielen, trotz gerade einmal fünf Millionen Einwohnern. Timm Kruse über vier Erfolgsfaktoren der Norweger.
Wintersport - Saison 2025/26
Darum dominiert Norwegen den Wintersport
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- Kurzfassung
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Seit Jahren dominiert Norwegen den Medaillenspiegel bei Olympischen Winterspielen, trotz gerade einmal fünf Millionen Einwohnern. Timm Kruse über vier Erfolgsfaktoren der Norweger.