Norwegische Nachwuchs-Skifahrer bei Oslo.
Wintersport - Saison 2025/26
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Wintersport - Saison 2025/26 - Darum dominiert Norwegen den Wintersport

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Wintersport - Saison 2025/26
Darum dominiert Norwegen den Wintersport
  • 21.03.2026

Seit Jahren dominiert Norwegen den Medaillenspiegel bei Olympischen Winterspielen, trotz gerade einmal fünf Millionen Einwohnern. Timm Kruse über vier Erfolgsfaktoren der Norweger.

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Darum dominiert Norwegen den Wintersport

Seit Jahren dominiert Norwegen den Medaillenspiegel bei Olympischen Winterspielen, trotz gerade einmal fünf Millionen Einwohnern. Timm Kruse über vier Erfolgsfaktoren der Norweger.

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