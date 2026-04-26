Der Frühjahrs-Klassiker Lüttich-Bastogne-Lüttich ab 13.55 Uhr live im Stream. Kommentar: Andreas Kürten. Das Rennen gehört neben Mailand-Sanremo, der Flandern-Rundfahrt, Paris-Roubaix und der Lombardia-Rundfahrt zu den fünf Radsportmonumenten.