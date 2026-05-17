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Sport - Deutsches Spring-Derby in Hamburg
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Deutsches Spring-Derby in Hamburg
Beim Deutschen Spring-Derby in Hamburg-Klein Flottbek kämpfen die besten Reiter um den prestigeträchtigen Sieg. Kommentator: Hermann Valkyser, Moderation: Kristin Otto.
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- 17.05.2026
Beim Deutschen Spring-Derby in Hamburg-Klein Flottbek kämpfen die besten Reiter um den prestigeträchtigen Sieg. Kommentator: Hermann Valkyser, Moderation: Kristin Otto.