Olympia 2026 - Emotion pur: Alle deutschen Goldmomente bei Olympia
Olympia 2026
Emotion pur: Alle deutschen Goldmomente bei Olympia
- 23.02.2026
Im Eiskanal glänzte Team D im Rodeln und Bob gleich sechs Mal golden. Aber auch Skispringer Philipp Raimund und Skicrosserin Daniela Maier konnten sich ihren Gold-Traum erfüllen.
