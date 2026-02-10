ZDF
Olympische Winterspiele 2026 - Biathlet Botn widmet Gold seinem toten Freund
Biathlet Johan-Olav Botn holt in Antholz nach fehlerfreiem Schießen Gold. Im Ziel gedenkt der Norweger seinem verstorbenen Freund Sivert Bakken – und bricht in Tränen aus.
- Sport
- Kurzfassung
- herausfordernd
