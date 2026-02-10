Johan-Olav Both weinte, nachdem er am 10. Februar 2026 in Antholz am 20-km-Einzel-Biathlon der Männer teilnahm.
Olympische Winterspiele 2026 - Biathlet Botn widmet Gold seinem toten Freund

Biathlet Botn widmet Gold seinem toten Freund
  • 10.02.2026

Biathlet Johan-Olav Botn holt in Antholz nach fehlerfreiem Schießen Gold. Im Ziel gedenkt der Norweger seinem verstorbenen Freund Sivert Bakken – und bricht in Tränen aus.

sportstudio live: Die Olympischen Winterspiele 2026 - offizieller Olympiasender
