Die deutsche Biathlon-Staffel von 2014 mit ihrem nachträglichen Gold
Olympia 2026
Neues Video
ZDF

Olympia 2026 - Deutsche Biathlon-Staffel von 2014 bekommt Gold

Olympia 2026
Deutsche Biathlon-Staffel von 2014 bekommt Gold
Abspielen
Neues Video
ZDF
Olympia 2026
Deutsche Biathlon-Staffel von 2014 bekommt Gold
  • 15.02.2026

Die Biathlon-Staffel der Männer hat im Rahmen der olympischen Winterspiele in Mailand und Cortina nachträglich die Goldmedaille von 2014 bekommen.

Abspielen
sportstudio live: Die Olympischen Winterspiele 2026 - offizieller Olympiasender
Deutsche Biathlon-Staffel von 2014 bekommt Gold

Die Biathlon-Staffel der Männer hat im Rahmen der olympischen Winterspiele in Mailand und Cortina nachträglich die Goldmedaille von 2014 bekommen.

Abspielen
Ähnliche Inhalte entdecken
SportLivestreamunterhaltsamOlympia 2026