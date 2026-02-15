Silbermedaillengewinner Erik Lesser, Daniel Böhm, Arnd Peiffer und Simon Schempp bei der Siegerehrung der 4x7,5-km-Staffel bei den Olympische Winterspiele Sotschi 2014 in Krasnaja Poljana am 22.02.2014.
  • 15.02.2026

In Sotchi 2014 ist die deutsche Biathlon-Staffel hinter Russland auf Rang zwei gelaufen. Nach den Dopingfällen im russischen Team gibt es nun doch noch Gold.

