  • 12.02.2026

IOC-Präsidentin Kirsty Coventry reagiert emotional auf den Ausschluss des ukrainischen Skeletonpiloten Wladyslaw Heraskewytsch. Es sei eine schwierige Situation für alle.

sportstudio live: Die Olympischen Winterspiele 2026 - offizieller Olympiasender
