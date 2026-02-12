Neues Video
Olympische Winterspiele 2026 - Coventry: "Leider haben wir keine Lösung gefunden"
IOC-Präsidentin Kirsty Coventry reagiert emotional auf den Ausschluss des ukrainischen Skeletonpiloten Wladyslaw Heraskewytsch. Es sei eine schwierige Situation für alle.
IOC-Präsidentin Kirsty Coventry reagiert emotional auf den Ausschluss des ukrainischen Skeletonpiloten Wladyslaw Heraskewytsch. Es sei eine schwierige Situation für alle.