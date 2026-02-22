Kirsty Coventry am 22.02.26
Olympia 2026 - Unvorbereitete Coventry hinterlässt Zweifel

  • 22.02.2026

Bei der Abschluss-Pressekonferenz des IOC wirkt Präsidentin Kirsty Coventry unvorbereitet und attackiert das eigene Team. Beobachter sind verwundert.

sportstudio live: Die Olympischen Winterspiele 2026 - offizieller Olympiasender
