Olympia 2026
Unvorbereitete Coventry hinterlässt Zweifel
Olympia 2026
Bei der Abschluss-Pressekonferenz des IOC wirkt Präsidentin Kirsty Coventry unvorbereitet und attackiert das eigene Team. Beobachter sind verwundert.
- Sport
- Reportage
- aufschlussreich
- 22.02.2026
