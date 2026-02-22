Agnes Knochenhauer und Sara McManus am 22.02.26
Olympia 2026
Olympia 2026 - Schwedinnen gewinnen Curling-Gold

Schwedinnen gewinnen Curling-Gold
  • 22.02.2026

Krimi um Gold in Cortina: Schwedens Curlerinnen bezwingen die Schweiz 6:5. Für Skip Anna Hasselborg ist es nach 2018 der zweite Olympiasieg, insgesamt schon der vierte für Schweden.

