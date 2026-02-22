Die größten Emotionen – Höhenflüge und Tränentäler der Olympischen Winterspiele. Die Bilanz der Spiele – sportlich und menschlich, politisch und organisatorisch.



Die Dokumentation wird den Fragen nachgehen: Ging das Konzept der Veranstalter auf? Wie ist es um das Nachhaltigkeitspotenzial bestellt? Und wie viel olympischer Geist wehte durch die Sportstätten angesichts der Krisen dieser Welt?