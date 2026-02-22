Neues Video
Olympia 2026 - Die Spiele von Mailand und Cortina – eine olympische Bilanz
Olympia 2026
Die Spiele von Mailand und Cortina – eine olympische Bilanz
Die Spiele von Mailand und Cortina – eine olympische Bilanz
22.02.2026
Die größten Emotionen – Höhenflüge und Tränentäler der Olympischen Winterspiele 2026. Die Bilanz der Spiele – sportlich und menschlich, politisch und organisatorisch.
Die größten Emotionen – Höhenflüge und Tränentäler der Olympischen Winterspiele. Die Bilanz der Spiele – sportlich und menschlich, politisch und organisatorisch.
Die Dokumentation wird den Fragen nachgehen: Ging das Konzept der Veranstalter auf? Wie ist es um das Nachhaltigkeitspotenzial bestellt? Und wie viel olympischer Geist wehte durch die Sportstätten angesichts der Krisen dieser Welt?
