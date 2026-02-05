Skispringerin Katharina Schmid
Olympische Winterspiele 2026
Olympische Winterspiele 2026 - Schmid und Draisaitl: "Wahnsinns-Ehre"

Olympische Winterspiele 2026
Schmid und Draisaitl: "Wahnsinns-Ehre"
Olympische Winterspiele 2026
Schmid und Draisaitl: "Wahnsinns-Ehre"
  05.02.2026

Skispringerin Katharina Schmid und NHL-Spieler Leon Draisaitl wurden als Fahnenträger für Olympia 2026 gewählt. Die beiden sind "unfassbar stolz" ob dieser Ehre.

Schmid und Draisaitl: "Wahnsinns-Ehre"

