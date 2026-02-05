Neues Video
Olympische Winterspiele 2026 - Schmid und Draisaitl: "Wahnsinns-Ehre"
Olympische Winterspiele 2026
Schmid und Draisaitl: "Wahnsinns-Ehre"
Olympische Winterspiele 2026
Schmid und Draisaitl: "Wahnsinns-Ehre"
- 05.02.2026
Skispringerin Katharina Schmid und NHL-Spieler Leon Draisaitl wurden als Fahnenträger für Olympia 2026 gewählt. Die beiden sind "unfassbar stolz" ob dieser Ehre.
- 05.02.2026
Skispringerin Katharina Schmid und NHL-Spieler Leon Draisaitl wurden als Fahnenträger für Olympia 2026 gewählt. Die beiden sind "unfassbar stolz" ob dieser Ehre.