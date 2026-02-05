Lilli Welcke (Deutschland) und Mira Jungaker (Schweden) in Aktion.
Olympische Winterspiele 2026
Olympische Winterspiele 2026 - Deutsche Eishockey-Frauen verlieren Olympia-Comeback

Deutsche Eishockey-Frauen verlieren Olympia-Comeback
  • 05.02.2026

Dämpfer für die deutschen Eishockey-Frauen: Am Tag vor der Eröffnungsfeier der Olympischen Winterspiele hat das Team ihr erstes Vorrundenspiel in Mailand gegen Schweden sehr eindeutig verloren.

