Olympische Winterspiele 2026 - Deutsche Eishockey-Frauen verlieren Olympia-Comeback
Olympische Winterspiele 2026
Deutsche Eishockey-Frauen verlieren Olympia-Comeback
Olympische Winterspiele 2026
- 05.02.2026
Dämpfer für die deutschen Eishockey-Frauen: Am Tag vor der Eröffnungsfeier der Olympischen Winterspiele hat das Team ihr erstes Vorrundenspiel in Mailand gegen Schweden sehr eindeutig verloren.
