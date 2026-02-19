Alysa Liu bei ihrer Kür am 19.02.2026 in Mailand.
Olympia 2026 - Von 3 auf 1: Die Gold-Kür von Alysa Liu

Von 3 auf 1: Die Gold-Kür von Alysa Liu
Von 3 auf 1: Die Gold-Kür von Alysa Liu
  • 19.02.2026

Weltmeisterin Alysa Liu zeigt eine mitreißende Kür und läuft von Platz drei nach dem Kurzprogramm noch zu Gold. Die Entscheidung im Live-Kommentar von Petra Bindl.

