Malinins Flugshow und ein Olympiasieger als Kung Fu Panda

21.02.2026

Höhepunkte des traditionellen Olympia-Schaulaufens der Eiskunstläufer u. a. mit dem deutschen Bronze-Duo Minerva Hase und Nikita Volodin mit dem Live-Kommentar von Petra Bindl.