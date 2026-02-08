Sportstudio: Eiskunstlauf Paarlauf
Olympische Winterspiele 2026
Live
ZDF

Olympische Winterspiele 2026 - Eiskunstlauf: Teamwettbewerb Mixed, Kür

Olympische Winterspiele 2026
Eiskunstlauf: Teamwettbewerb Mixed, Kür
Abspielen
Live
ZDF
Olympische Winterspiele 2026
Eiskunstlauf: Teamwettbewerb Mixed, Kür

Im Eiskunstlauf werden die Medaillen für die Teams vergeben. Zunächst zeigen die Paare ihre Kür, danach die Frauen und am Ende die Männer. Live-Kommentar: Daniel Weiß (ARD)

Abspielen
sportstudio live: Die Olympischen Winterspiele 2026 - offizieller Olympiasender
Eiskunstlauf: Teamwettbewerb Mixed, Kür

Im Eiskunstlauf werden die Medaillen für die Teams vergeben. Zunächst zeigen die Paare ihre Kür, danach die Frauen und am Ende die Männer. Live-Kommentar: Daniel Weiß (ARD)

Abspielen