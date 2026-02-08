Sportstudio: Eisschnelllauf Männer
Olympische Winterspiele 2026
Live
ZDF

Olympische Winterspiele 2026 - Eisschnelllauf: 5000 m Männer, Entscheidung

Olympische Winterspiele 2026
Eisschnelllauf: 5000 m Männer, Entscheidung
Abspielen
Live
ZDF
Olympische Winterspiele 2026
Eisschnelllauf: 5000 m Männer, Entscheidung

Wer ist der beste Eisschnellläufer über die Distanz von 5000 Metern? Live-Kommentar: Ralf Scholt (ARD), Felix Rijhnen

Abspielen
sportstudio live: Die Olympischen Winterspiele 2026 - offizieller Olympiasender
Eisschnelllauf: 5000 m Männer, Entscheidung

Wer ist der beste Eisschnellläufer über die Distanz von 5000 Metern? Live-Kommentar: Ralf Scholt (ARD), Felix Rijhnen

Abspielen