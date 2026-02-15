Live
Olympia 2026 - Eisschnelllauf: Team-Verfolgung Männer, Viertelfinale, 16 Uhr, Frauen: 500m, Entscheidung, 17 Uhr
Eisschnelllauf: Team-Verfolgung Männer, Viertelfinale, 16 Uhr, Frauen: 500m, Entscheidung, 17 Uhr
Wer ist die beste Eisschnelläuferin über 500 Meter - vielleicht Sophie Warmuth? Außerdem gibt es die Qualifikation in der Team-Verfolgung der Männer. Live-Kommentar: Ralf Scholt (ARD), Felix Rijhnen
- 15.02.2026
